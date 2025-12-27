Aseguran 203 kilos de pirotecnia en la ZM

Autoridades de dos de las tres alcaldías de la zona metropolitana, consiguieron decomisos de pirotecnia en razón de 203 kilogramos que ya se encuentran a disposición de la Doceava Zona Militar.

Por separado, las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez decomisaron mercancía por diferentes infracciones, pero en el caso de Villa de Pozos, extrañamente no hay decomisos de ni un gramo de pirotecnia.

UNA ENTREGA VOLUNTARIA Y MERCANCÍA CLANDESTINA, EN LA CAPITAL

Se encuentran bajo resguardo en un polvorín, los 153 kilogramos de pirotecnia que fueron decomisados a lo largo del 24 de diciembre en calles y colonias de la ciudad de San Luis Potosí, de las cuales una pequeña parte fue entregada de manera voluntaria, informó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de la alcaldía capitalina, Alejandro Polanco Acosta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En coordinación con la Dirección de Comercio y la Guardia Municipal de la capital, las células operativas encontraron la pirotecnia bajo diferentes circunstancias.

El uno de los casos fue recogida la mercancía porque el comerciante no presentó autorización alguna para la venta, otros porque son clandestinos y se encontraban en condición irregular.

Uno de los comerciantes entregó sus productos de manera voluntaria, luego de que alguien pretendía venderlos pero prefirieron entregarlos para su destrucción.

En otro de los casos, el puesto era atendido por personas que no estaban capacitadas para ese fin, a pesar de que es una regla principal.

De la destrucción de la pirotecnia, se hará cargo el 40 Batallón de Infantería.

EN EL MUNICIPIO PROHIBIDO, DECOMISO DE 50 KG DE PIROTECNIA

La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez decomiso 50 kilogramos de pirotecnia en las colonias de la zona urbana, luego de que se trata del único municipio que no permite la venta y hubo comercios que infringieron

la norma.

Según el informe de la Unidad Municipal de Protección Civil, los comerciantes ejercían la venta por desconocimiento, también se pudo constatar que se trataba de productos de baja peligrosidad.

El decomiso fue realizado mientras las células que realizaban los recorridos, pasaban por la cabecera municipal y colonias tales como Cactus, La Sierra, San Felipe, San Antonio, San Francisco, La Constancia, Azaleas, Quintas de la Hacienda y las comunidades de Enrique Estrada, Fracción Rivera y Rancho Nuevo.

La alcaldía de Soledad prohíbe la venta de pirotecnia desde 2019.

PRIMER OPERATIVO DE POZOS NI UN GRAMO DECOMISADO

En su primer operativo en solitario y como municipio independiente, la alcaldía de Villa de Pozos no decomisó ni un gramo de pirotecnia durante el operativo del 24 de diciembre.

Según la información reconocida de manera oficial, las células constituidas para vigilar tanto la cabecera como las colonias cercanas al circuito Potosí, la zona ejidal y comunal y Ciudad Satélite, reportaron los recorridos sin novedad.

Sin embargo, Protección Civil atendió incendios de dos árboles en la colonia Rancho Viejo II, intervención dónde fue controlado el fuego de manera oportuna, de manera que evitaron riesgos para la población o daños colaterales.

Algunos organizadores de celebración navideña colocaron un toldo en la vía pública y la Guardia Civil Municipal lo retiró, con el fin de garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas.

Según la alcaldía, los vendedores contaban con los permisos de venta de pirotecnia y medidas de seguridad.