Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

SLP

Aseguran casi 384 kilos de pirotecnia ilegal en la capital

Excedían límites y no tenían autorización.

Por Martín Rodríguez

Enero 01, 2026 12:23 p.m.
A
Decomiso de pirotecnia ilegal

Decomiso de pirotecnia ilegal

Tan solo en la capital del estado, fueron asegurados 383 kilos con 700 gramos de pirotecnia que se encontraba expuesta de forma prohibida, ya sea por tratarse de artefactos no permitidos o por carecer de permisos, informó el titular de la Unidad Municipal de Protección CivilAlejandro Polanco Acosta.

La mercancía fue embalada y trasladada bajo medidas de seguridad, en sus respectivas cajas y lejos de fuentes de riesgo de incendio, para posteriormente ser almacenada en un polvorín, en espera de su entrega a la Doceava Zona Militar, independientemente de los procedimientos que dará seguimiento el Ministerio Público Federal.

37 personas detenidas en las últimas 24 horas: GCE

La Guardia Civil Estatal informó detenciones y aseguramientos de droga, armas y pirotecnia.

En uno de los puestos se detectaron más de 60 kilogramos de pirotecnia, cuando la normativa municipal solo permite 10 kilos en exhibición y 10 kilos en almacenamiento.

De acuerdo con los dictámenes elaborados en cada punto de venta, algunos establecimientos carecían de permiso, otros incumplieron la normativa vigente, y en ciertos casos se detectó que terceras personas atendían los puestos, práctica no permitida por involucrar a personas sin capacitación, lo que representa riesgo adicional.

SLP

Martín Rodríguez

Excedían límites y no tenían autorización.

