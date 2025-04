Aspirante gay al Judicial agradece respeto a identidad

Adrián Barrios Muñoz, aspirante a juez del Poder Judicial del Estado mediante elección, informó y agradeció a diversas personas y áreas el apoyo para que se lograra el reconocimiento a su identidad sexual no binaria y pidió que también en la plataforma “Conóceles” se respete este derecho.

En su perfil de Facebook, publicó: “Las personas no binarias tenemos derecho a que se respete nuestra existencia, ocupar espacios y (que se) reconozcan nuestras identidades no normativas”.

Agradeció a diversas personas y áreas el apoyo que le brindaron para lograr la corrección de sus datos. “Espero que así me arropen en la campaña y no me dejen sola. No dudo que se nos vendrá una ola de comentarios y discursos de odio. Ya lo vivimos una vez cuando se hizo viral y nacional el reconocimiento legal a nuestra identidad”.

Subrayó la importancia de no ceder en la lucha por el reconocimiento a la identidad y derechos de las personas no binarias y resaltó que los derechos, aún siendo ya ganados, se pueden perder por arbitrariedad de las instituciones.

