Asume diputación Marcelino Rivera

Marcelino Rivera Hernández tomó protesta como diputado local este viernes, tres semanas después de que inició la Legislatura el 14 de septiembre, cuando en su lugar se le tomó protesta al suplente, Enrique Ortiz Hernández, por decisión de la Mesa Directiva.

“Fue una falta de respeto a la Ley, por eso me defendí, porque estaban haciendo mal desde un principio la Mesa Directiva saliente por no convocarme, ustedes lo vieron cuando leyeron la declaratoria de validez, la ciudadanía de San Luis fue testigo. En consecuencia, tuve que ir a los tribunales y los tribunales me dieron la razón”, dijo Marcelino Rivera.

Agregó que seguirá atendiendo el proceso administrativo que enfrenta ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), también advirtió que estará atento en caso de que se presenten más recursos en su contra, para defenderse en caso de ser necesario.

El 14 de septiembre, primer día de la LXIV Legislatura, la Mesa Directiva saliente impidió a Marcelino Rivera tomar protesta como diputado PAN, por existir un procedimiento de inhabilitación en su contra por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), por no comprobar 13 millones de pesos durante su administración como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla de 2012 a 2015.

En su lugar, rindió protesta su suplente Enrique Gerardo Ortiz Hernández, que después se separó de la bancada panista, se declaró diputado sin partido y se sentó al lado de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).