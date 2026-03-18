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Asumiría la UGCH el control del San Luis 400

Por Rolando Morales

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
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Asumiría la UGCH el control del San Luis 400

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jesús Becerra, afirmó que la dependencia se encuentra en disposición de asumir la operación del Mercado San Luis 400, en caso de que se concrete su municipalización, aunque aclaró, que hasta el momento no existe un proceso formal en curso.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento tome control de este espacio con el objetivo de mejorar sus condiciones y reactivar la actividad comercial y por ello, Becerra señaló que la Unidad acatará las instrucciones que se determinen desde la administración municipal.

"El día que así lo decida el alcalde, estaremos en la mejor disposición de atender la indicación", expresó el funcionario, quien subrayó que actualmente no han recibido ningún trámite oficial relacionado con la municipalización del mercado.

Recordó que el Mercado San Luis 400 pertenece al Gobierno del Estado, instancia responsable de su mantenimiento y operación en la actualidad, por lo que cualquier cambio en su administración deberá concretarse a través de los mecanismos correspondientes.

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Finalmente, indicó que, de avanzar esta propuesta, la UGCH intervendría en su momento para implementar las acciones necesarias conforme a las atribuciones municipales.

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