Atenderá el Ceepac denuncias por violencia política de género

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informó que mantiene el fortalecimiento de sus mecanismos institucionales para atender y prevenir casos de violencia política en razón de género, con miras al proceso electoral de 2027.

La presidenta consejera del organismo, Paloma Blanco López, explicó que el instituto electoral cuenta con esquemas formales para recibir y dar seguimiento a denuncias presentadas por mujeres aspirantes o candidatas que enfrenten este tipo de agresiones, particularmente aquellas que se presentan en entornos digitales.

Detalló que el procedimiento de atención inicia desde el primer contacto con un análisis de riesgo realizado por personal especializado, seguido del acompañamiento a través del área de Quejas y Denuncias de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de Género e Inclusión, lo que permite encauzar cada caso dentro de los mecanismos institucionales del organismo.

Blanco López señaló que el personal responsable de la atención inicial cuenta con certificación especializada, lo que fortalece la capacidad del instituto para brindar orientación y seguimiento adecuado a las mujeres que recurren al órgano electoral.

Asimismo, recordó que durante los procesos electorales se conforman redes de mujeres candidatas y posteriormente de mujeres electas, mediante las cuales se brinda información, asesoría y acompañamiento, además de contar con una guía de atención y un protocolo interno para abordar casos de violencia política en razón de género.