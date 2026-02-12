"Atentado vs. empresarios no tiene un móvil político"

La presidenta del Consejo Político Estatal y consejera nacional de Movimiento Ciudadano, Marvely Costanzo Rangel, aseguró que el asesinato de los empresarios Pablo Ortega y Osvaldo Luna en Villa de Reyes, no tiene un móvil político, pese a que ambos eran simpatizantes del partido y que uno de ellos, había manifestado públicamente su intención de contender por la alcaldía en 2027.

La dirigente respaldó lo señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y atribuyó el hecho a dinámicas del crimen organizado, en un contexto de violencia que, dijo, afecta a todo el país.

"Lamentamos mucho lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro estado. Este es un síntoma de un cáncer que ya nos viene aquejando hace mucho tiempo y exigimos a las autoridades que de verdad se pongan a trabajar en el tema de seguridad", declaró. Señaló que la estrategia de seguridad en el estado debe aplicarse en todos los espacios, ya que la violencia impacta a empresarios, ciudadanos, campesinos, mujeres y comunidades indígenas.

-Costanzo Rangel confirmó que Pablo Ortega, conocido como "Carreta" y apreciado en Villa de Reyes, así como Osvaldo Luna, mantenían cercanía con Movimiento Ciudadano. No obstante, insistió en que el atentado "va mucho más allá" de una cuestión partidista. "Fue un atentado hacia dos empresarios, dos personas altruistas que sabemos que han hecho un trabajo muy bueno en sus comunidades", expresó, al exigir que el crimen sea esclarecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí