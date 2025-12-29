Atiende Ambudog más de 5 mil canes callejeros

La ambulancia para mascotas atendió más de 5 mil perritos en situación de calle o que teniendo un propietario, sufrían lesiones o enfermedades durante el año 2025, aseguró la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez.

La ambulancia y el equipo de veterinarios, recorrió el municipio brindando consultas, desparasitación y vacunación, atendiendo también reportes ciudadanos sobre mascotas en situación de abandono.

Con más de 2 mil 600 vacunas antirrábicas aplicadas, así como el mismo número de consultas médicas básicas y desparasitaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, consolidó durante 2025 el trabajo de la Ambudog, unidad que recorrió la totalidad de las colonias del municipio acercando atención veterinaria directa a perros y gatos.

La alcaldía informó que de esta forma fue posible atender de forma oportuna a animales de compañía en colonias y comunidades, cubriendo un cuadro básico de consulta médica, vacunación antirrábica y desparasitación; la estrategia se fortaleció con la coordinación con la Dirección de Ecología, garantizando atención responsable y orientada al bienestar animal, al tiempo que el Gobierno Municipal escucha y atiende las solicitudes de las familias que buscan apoyo para sus mascotas.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, aseguró que la Ambudog no cuenta con un espacio de resguardo, por lo que hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. "Pedimos a la población hacernos responsables de las mascotas; la Ambudog se acerca a cada colonia y, brindamos medicamento disponible, y de lo contrario se otorga la receta médica para que puedan adquirirlo".

Agregó que, ante la detección recurrente de perritos abandonados, la ciudadanía se ha acercado al área para solicitar apoyo, por lo que se trabaja de manera coordinada con el refugio estatal "Huellitas" para buscar alternativas de resguardo; con ello, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias, proteger a los animales de compañía y fortalecer una cultura de cuidado responsable.