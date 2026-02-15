Atiende el Congreso agresión a una escolar

El caso de acoso contra una estudiante con discapacidad en el municipio de Rioverde no quedó solo en el ámbito escolar. El Congreso del Estado exigió a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) acciones inmediatas tras la agresión ocurrida el 15 de noviembre de 2025 en la Escuela Secundaria Técnica número 33, en la comunidad de Plazuela.

Según el reporte difundido, un grupo de alumnas hizo saltar en su mismo espacio a la víctima afectada y, al momento de descender, golpeó sus piernas de apoyo para provocarle una caída de espalda, con la posibilidad de fractura. La agresión expuso no solo un acto de violencia directa, sino la fragilidad de los mecanismos de prevención dentro del plantel.

Ante estos hechos, el Congreso aprobó un Punto de Acuerdo promovido por la diputada María Dolores Robles Chairez para que la SEGE dé continuidad a la investigación, promueva la reparación del daño y asegurare atención psicológica y educativa integral para la víctima, así como establecer medidas de protección que permitan su reincorporación segura al entorno escolar.

El exhorto también plantea implementar acciones de sensibilización dirigidas a personal directivo, docente y administrativo, así como al alumnado, mediante capacitación en derechos de las personas con discapacidad y en la detección de acoso invisible o indirecto.

Ante ello se recordó que en San Luis Potosí existen la Ley de Prevención y Seguridad Escolar y el Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar, que obligan al personal educativo a documentar y reportar cualquier indicador de riesgo. En diciembre pasado ya se había aprobado un exhorto para dar seguimiento a este mismo caso.