Atiende PC municipal dos fugas de gas por semana; emite recomendaciones para evitarlas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes por fugas de gas, ante los constantes reportes de la ciudadanía acerca de este tipo de situaciones de riesgo.

Por ello, el titular de Protección Civil Municipal, Daniel Hernández Rojas, destacó que en promedio semanalmente se atienden hasta dos llamados de este tipo, principalmente en hogares. De ahí la relevancia de las sugerencias a la población en general, entre las que sobresalen la frecuente revisión de las instalaciones de gas, así como los cilindros y los tanques estacionarios para detectar cualquier irregularidad y repararla.

En el caso específico de los cilindros, recordó la práctica de colocar un poco de espuma de jabón después de haberlo instalado, "y si se genera una burbuja es que hay fuga, la cual debe ser atendida. También se recomienda tener el cilindro en un espacio fijo y piso firme, porque si se coloca en un área inestable puede dañarse o caerse".

Cuando se trata de un tanque estacionario, Hernández Rojas recomendó a los usuarios solicitar a la empresa que le surte gas, una revisión de las válvulas, y destacó que la temporalidad del cuerpo del cilindro es preferible que no exceda de los cinco años. Otras recomendaciones es que antes de irse a dormir, se revise que no haya llaves abiertas de la estufa o pilotos apagados en las que aún funcionan así, además de verificar que no haya fuga en el boiler y en la medida de las posibilidades, instalar sensores y detectores de gas.

Entre las repercusiones que se tienen cuando se inhala el gas, recordó la pérdida de consciencia, pero también se puede desencadenar asfixia. Si se da una acumulación de gas, el riesgo también es que haya una explosión, un flamazo y hasta un incendio; por ello, si se detecta olor a gas, es muy importante no prender la luz, y abrir puertas y ventanas para disipar su acumulación; y si se hace una llamada de emergencia, debe ser fuera del espacio donde huele a gas, para evitar un flamazo.

Para concluir, el Director de Protección Civil recordó que se mantiene activa la línea de emergencia 24 horas: 4444203061; y en trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el H. Cuerpo de Bomberos, e incluso con algunas empresas gaseras, se atienden de inmediato los llamados de la ciudadanía.