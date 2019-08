Atiende STJE cinco procesos legales por aborto en SLP

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), registra cinco casos de mujeres que llevan un proceso legal por haber abortado, dichos expedientes datan del 2018.

Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del STJE dijo que las indiciadas han enfrentado su proceso en libertad, ya que dentro del sistema penal acusatorio, el aborto no amerita prisión preventiva oficiosa.

El magistrado presidente recordó que en San Luis Potosí, las mujeres que sufren una violación pueden interrumpir su embarazo y no son sancionadas ni procesadas legalmente.

"Hasta dónde tengo entendido, han estado en libertad, porque recordemos que para el sistema, el aborto no está considerado de prisión preventiva oficiosa, de tal manera que normalmente en este tipo de asuntos hay medidas cautelares, no tengo un dato específico pero no pasan de cinco asuntos, y son todos del año pasado" finalizó.