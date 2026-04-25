logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atienden a 700 pacientes durante la jornada de salud dental

Los servicios son gratuitos y dirigidos a apoyar a la población más vulnerable

Por Flor Martínez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Atienden a 700 pacientes durante la jornada de salud dental

La jornada de atención dental que se realizó en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ayuntamiento y el Grupo Femsa, permitió atender a más de 700 personas. 

Juan Carlos Rodríguez Avilés, cirujano dentista e integrante de este programa, sostuvo que todos los servicios brindados son completamente gratuitos y estuvieron dirigidos a la población más vulnerable. 

Consideró que muchas veces la salud bucal se deja de lado, ya que realizar algún tratamiento para algunas familias resulta fuera de su presupuesto y, al no contar con los recursos necesarios para atender su salud bucal en consultorios particulares, es que se implementaron este tipo de jornadas. 

"En México persisten importantes rezagos en materia de salud dental, siendo la caries uno de los principales problemas, seguido por enfermedades periodontales. Esta situación se agrava por la falta de cultura de prevención, la desinformación y las limitaciones económicas de la población, lo que impide que muchas personas accedan a tratamientos oportunos", subrayó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, indicó que está entre los padres de familia fomentar hábitos de higiene y alimentación saludable desde el hogar y las escuelas, especialmente en la niñez, para prevenir enfermedades bucodentales relacionadas con el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas. 

Además del apoyo a las familias, destacó que este tipo de programas representan una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, quienes pueden conocer de primera mano la realidad social del país y fortalecer su 

formación profesional a través de la práctica clínica y el servicio comunitario.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias
    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias

    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias

    SLP

    Redacción

    Reducen trámites municipales

    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí
    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí

    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí

    SLP

    Redacción

    Evacúan a 200 personas sin lesionados

    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra
    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra

    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra

    SLP

    Rolando Morales

    La medida responde a un recurso ciudadano que impugna la desincorporación del terreno

    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar
    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Activista Claudia Cuéllar advierte contradicción entre datos oficiales y postura de la dependencia