Atienden a 700 pacientes durante la jornada de salud dental

La jornada de atención dental que se realizó en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ayuntamiento y el Grupo Femsa, permitió atender a más de 700 personas.

Juan Carlos Rodríguez Avilés, cirujano dentista e integrante de este programa, sostuvo que todos los servicios brindados son completamente gratuitos y estuvieron dirigidos a la población más vulnerable.

Consideró que muchas veces la salud bucal se deja de lado, ya que realizar algún tratamiento para algunas familias resulta fuera de su presupuesto y, al no contar con los recursos necesarios para atender su salud bucal en consultorios particulares, es que se implementaron este tipo de jornadas.

"En México persisten importantes rezagos en materia de salud dental, siendo la caries uno de los principales problemas, seguido por enfermedades periodontales. Esta situación se agrava por la falta de cultura de prevención, la desinformación y las limitaciones económicas de la población, lo que impide que muchas personas accedan a tratamientos oportunos", subrayó.

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Asimismo, indicó que está entre los padres de familia fomentar hábitos de higiene y alimentación saludable desde el hogar y las escuelas, especialmente en la niñez, para prevenir enfermedades bucodentales relacionadas con el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas.

Además del apoyo a las familias, destacó que este tipo de programas representan una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, quienes pueden conocer de primera mano la realidad social del país y fortalecer su

formación profesional a través de la práctica clínica y el servicio comunitario.