Atracan en parabuses de Reforma

En las paradas de camión cercanas a la intersección de Eje Vial y Reforma, a la altura de la calle Tangamanga, usuarios del transporte exigieron una solución inmediata a las autoridades.

Miguel Nájera, quien se encontraba en la parada que se ubica sobre Eje Vial a escasos cien metros de Reforma, del lado oriente de la avenida, lamentó la falta de vigilancia que existe en esa zona, lo que ha provocado que varios usuarios del transporte público sean víctimas de atracos.

"Por mi trabajo, diario tengo que esperar mi camión aquí, esto ha traído como consecuencia que haya sido víctima de los amantes de lo ajeno en dos ocasiones. En la primera ocasión se llevaron mi celular y en la segunda mi cartera. Desde el día que se registró el último robo a la fecha, traigo un celular de los conocidos como ´cacahuate´ sólo para lo básico y salgo solo con el efectivo necesario sin cartera. He visto varias veces que se reporta esto pero las autoridades no hacen nada para frenar los robos que se dan ya a plena luz del día", manifestó.

Marcela Gómez quien se encontraba en la parada del camión dijo que se han escuchado varios comentarios de personas que han sido atracadas por delincuentes, sin embargo celebró que hasta el día de ayer no haya corrido con la misma suerte, sin embargo afirmó que el temor existe.

"Yo no he sido víctima de robo aquí pero son muchos los comentarios que he escuchado. Se dice que son jovencitos los que llegan, te empujan y cuando caes te quitan tus pertenencias y si no te dejas tan fácil te insultan", señaló.

Las ciudadanas pidieron a la autoridad tomar cartas en el asunto y detener la inseguridad en el lugar.