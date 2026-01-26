Atrapa la GN a 18 robacables

En lo que se presume se trata de una banda dedicada a este giro delictivo, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron este viernes pasado a 18 personas en posesión de cobre, propiedad de una empresa de telefonía.

Los hechos se reportaron en la colonia Himno Nacional de la capital potosina, de donde los agentes federales recibieron un reporte ciudadano que alertaba que un grupo de sujetos estaba extrayendo cables de línea telefónica.

Al arribar al lugar, los policías detectaron a 18 hombres, entre ellos dos adolescentes, y dos vehículos de carga con cable de cobre, quienes aseguraron trabajar para la compañía telefónica, sin embargo, ninguno presentaba identificación que los acreditara.

Para corroborar la versión afirmada por los presuntos, más tarde se presentaron trabajadores de la empresa para confirmar que los 18 sujetos retenidos no eran empleados, por lo tanto, no tenían ninguna relación laboral.

Derivado de considerar que se trataba de la comisión de un robo, los guardias nacionales detuvieron a los hombres y los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.

El año pasado, la FGE abrió 13 carpetas de investigación por robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero, si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuese posible fijar su valor, se les aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 60 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 7 mil 038.6 a 23 mil 462 pesos, como precisa el artículo 216 del Código Penal del Estado.