Aumenta llegada de menores migrantes que viajan solos a SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- En 2023 se ha incrementado hasta en un 50 por ciento la llegada de niñas, niños y adolescentes no acompañados en situación de migración que arriban a San Luis Potosí, así lo reveló el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, quien añadió que de los menores de origen venezolano son lo que más enfrentan esta situación.

"Los porcentajes son muy alarmantes y sobre todo de bebés que vienen solos, es decir se los entregan a los polleros y luego los polleros se los encargan a alguna hermana migrante que viene en el mismo contingente para su cuidado, pero no son sus hijos, simplemente se los encarga al propio pollero", detalló.

Indicó que en lo que va de 2023 son aproximadamente 35 niñas, niños y adolescentes de origen extranjero no acompañados que han arribado a San Luis Potosí, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero se ha incrementado de Venezuela, por el contrario, han disminuido en el caso de Haití.

Dijo también que se le da prioridad a las niñas y niños más pequeños, después a los adolescentes, pero en el caso específico se tienen bajo el resguardo de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) a 10 bebés no acompañados que enviaron solos con los polleros y que actualmente están bajo el resguardo del Gobierno del Estado.