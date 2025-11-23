Aumenta presupuesto a la UASLP

Tras los roces entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por el adeudo de la partida estatal, la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos para 2026 prevé un incremento de 68.7 por ciento a la institución, en una medida que busca eliminar una nueva polémica.

El documento, al que el Congreso estatal dará entrada en la sesión de mañana lunes, prevé ingresos por 70 mil 461 millones de pesos, lo que presenta un incremento de 4 mil 899.9 millones de pesos en comparación con los egresos originalmente presupuestados, 65 mil 561.1 millones de pesos. El alza equivale al 7.47 por ciento.

Sin embargo, ese escenario cambia si la comparación se hace con el monto posterior a una readecuación aprobada por el mismo Congreso el 11 de noviembre, que elevó la suma a 70 mil 524.8 millones de pesos, lo que prácticamente anula el incremento, pues en su lugar, se observa una baja de 63.8 millones de pesos.

En la comparación con el presupuesto original, para 2026, el Congreso tendrá un alza de 9.5 millones de pesos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado recibirá 5 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial recibirá 21.8 millones de pesos más.

El Ceepac tendrá, en un año sin elecciones, 8.7 millones de pesos más y la CEDH, un alza de dos millones de pesos.

En el caso de la UASLP, el alza irá de los 300 millones de pesos a los 506.1 millones, un alza de 206.1 millones de pesos, que equivale al 68.7 por ciento.

Con ello, se iguala la suma comprometida por el estado en un acuerdo firmado con la UASLP y el gobierno federal.

En previsión de que no se repita la situación de este año, en que no se presupuestó la suma completa, la iniciativa presenta un artículo transitorio en el que ordena a los ejecutores del gasto “que tengan conocimiento de la suscripción de convenios, acuerdos o anexos de ejecución con autoridades federales durante el ejercicio fiscal 2026 en los que exista la obligación de la entidad de ministrar una aportación estatal, deberán comunicar a la brevedad el monto aprobado en el presente presupuesto de egresos, a efecto de que dichas autoridades federales lo incluyan como la aportación estatal disponible para suscribir”.