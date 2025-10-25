Aumentan 95% accidentes de motocicletas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de San Luis Potosí ha registrado un incremento del 95 por ciento en la cantidad de siniestros viales de motocicletas de 2020 al 2024.

Según los datos del programa estadístico de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) durante los últimos años la entidad potosina mantiene un acumulado de 4 mil 811 colisiones en las que han participado motociclistas.

En 2020 se contabilizaron un total de 649 siniestros, mientras que para el 2021 esta cifra cayó a las 608 colisiones. Mientras que para el 2022 este tipo de siniestro aumentó en un 65 por ciento al cerrar con un total de mil 005 colisiones con motociclistas.

De igual forma, para el 2023 la cantidad de siniestros viales aumentaron en un 27 por ciento, lo que equivale a un total de mil 282 colisiones. Para el 2024 se registró una mínima disminución con respecto al año anterior, al cerrar con un total de mil 267 siniestros viales de motociclistas, cifra que para el año pasado representa el 18 por ciento del total de siniestros en sus diversas modalidades y el segundo en mayor tipo de incidencia, tan solo seguido por las colisiones con vehículos.

De acuerdo con el programa de vehículos de motor registrados en circulación hasta el año 2023 tan solo en la capital potosina se registró un total de 110 mil 592 motocicletas, mientras que en el periodo que fue de 2015 a 2023, el mayor ritmo de crecimiento registrado por el Inegi en la entidad se mostró en las motocicletas y en los automóviles con una tasa de crecimiento media anual de 9.6 y 3.6 por ciento respectivamente.