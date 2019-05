Aún desaparecida, acta sobre "fiesta fantasma"

Precisó que en los archivos de la actual Comisión, esta búsqueda ya concluyó sin un resultado positivo, pues el acta simplemente no existe.

"Toca a la Contraloría del Poder Legislativo y al nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control, Jorge Ovidio Robledo Gómez, ampliar la búsqueda a otras áreas del Congreso, como el archivo general", expresó.

La legisladora consideró que esta búsqueda no debería durar más allá de la próxima semana para generar un informe definitivo de la situación.

Aunque dijo que prefiere no hacer mayores declaraciones del tema de la fiesta "fantasma" de la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como tampoco de los documentos desaparecidos, "por razones de una secrecía que se debe respetar", sí consideró justo que se llame a declarar a ex diputadas y ex diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la Legislatura anterior e incluso que se les sancione si es necesario.

"No es posible que documentos de tanta importancia simplemente desaparezcan; esto debe ser aclarado", concluyó.

Será la próxima semana cuando termine la revisión exhaustiva del acta 14 de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura anterior en las áreas del actual Congreso del Estado, informó la diputada Marite Hernández Correa.