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Aún existen paraderos en pésimas condiciones

Por Flor Martínez

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Aún existen paraderos en pésimas condiciones

Pese a las altas temperaturas que se registran en la zona metropolitana de San Luis Potosí, en distintas vialidades, continúan operando paraderos del transporte público sin sombra ni condiciones adecuadas para los usuarios, debido a la falta de mantenimiento a esta infraestructura.

Sobre avenida San Pedro, a la altura de la colonia Central de Maquinaria, desde hace meses el paradero ubicado frente al número 227, permanece sin protección ni banca, mientras que las mamparas se encuentran destruidas.

En el lugar, usuarios de las rutas 20 y 36 esperan el transporte bajo los intensos rayos del sol, ante la ausencia de techado o espacios que les brinden resguardo, pese al evidente deterioro de la estructura que se muestra en condiciones deplorables. 

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