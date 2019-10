Autoridades desmienten fallecimiento de un aficionado

Luego de estallar la violencia en gradas del estadio Alfonso Lastras, y que provocó la suspensión del duelo entre Atlético de San Luis y Querétaro, los rumores de un aficionado muerto fueron desmentidos por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

"Respecto a versiones, en portales digitales y redes sociales, que aseguran que el resultado de la gresca en el estadio Alfonso Lastras fue de una persona fallecida, la SSPE informa que se trata de INFORMACIÓN FALSA.

"Hasta el momento no existe registro de ningún fallecimiento, aunque sí de heridos leves. La SSP invita a la población a generar información responsable y evitar repetir noticias que no están confirmadas", indicó la entidad, en sus diversas redes sociales.

Por su parte, la Cruz Roja reporta hasta 20 fanáticos lesionados a consecuencia de las riñas que se registraron en el estadio, mas no fueron requeridos traslados al hospital.