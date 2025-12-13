logo pulso
Autorizan ampliar horario del Hidalgo

Por Martín Rodríguez

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Autorizan ampliar horario del Hidalgo

Comerciantes del Mercado Hidalgo consiguieron la anuencia para extender el horario dominical hasta entrada la noche durante la temporada navideña, informó Francisco Hernández, secretario general de la Mesa Directiva de la organización Colectivo 5 de Mayo.

Explicó que fue necesario solicitar el permiso para ampliar su actividad hasta muy tarde durante los domingos, porque en ocasiones los propios clientes batallan para encontrar regalos o compras prenavideñas y las tiendas de la Calle Hidalgo ya están cerradas.

Consideró que fue una medida adecuada porque la gente que va de compra si encuentra los negocios cerrados, tiene acceso a las fondas de la planta alta, en donde te preparan de manera permanente comida fresca y también a vendedores de artesanías, juguetería, ropa, zapatos, productos de florería y frutería, así como parte de los productos que ya no se encuentran en el centro después de cierta hora. 

A partir de ahora, trabajarán todos los días desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Los comerciantes alcanzaron un acuerdo para ayudar a proporcionar una hora pagada de estacionamiento a los clientes que demuestra haber comprado algún producto.

La devolución del dinero del parquímetro se hará en efectivo, pero los locatarios sólo harán esa devolución cuando los clientes consuman algún producto.

