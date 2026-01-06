Autorizan tres desarrollos inmobiliarios en la capital

Con base en los documentos oficiales publicados en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento así como en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se emitieron tres acuerdos de autorización de desarrollos habitacionales, correspondientes a dos fraccionamientos y un condominio, todos aprobados en ediciones extraordinarias del 18 de diciembre de 2025.

El Fraccionamiento "Capital Norte" fue autorizado para desarrollarse en calle Revolución 343, fracción de Milpillas. El proyecto es de tipo fraccionamiento habitacional y pertenece a Grupo Anferal, S.A. de C.V., con desarrollo a cargo de Grupo Desarrollador Provitol, S.A. de C.V. Cuenta con licencia de alineamiento y número oficial emitida el 8 de mayo de 2025 y licencia de uso de suelo del 4 de agosto de 2025, que avala un uso Habitacional de Densidad Alta (H4) y Corredor Comercial y de Servicios Distritales (CD).

El expediente incluye estudios y dictámenes de factibilidad de agua potable por INTERAPAS, impacto vial, impacto ambiental, impacto urbano, imagen urbana, así como vistos buenos de Sindicatura, Patrimonio Municipal, IMPLAN y Alumbrado Público. La autorización formal del fraccionamiento quedó asentada con fecha 4 de agosto de 2025.

En el caso del Condominio "Privada Lomas de Sierra Vista", la autorización corresponde a un desarrollo en avenida Sierra Vista 4600, Orense Residencial, propiedad de PTH Desarrollos Habitacionales, S.A. de C.V. El proyecto es de tipo condominio habitacional, con licencia de alineamiento emitida el 11 de diciembre de 2024 y licencia de uso de suelo del 30 de junio de 2025, bajo la clasificación Habitacional de Densidad Baja (H2) con frente a Corredor Comercial y de Servicios Centrales (CC). El expediente integra dictámenes técnicos de INTERAPAS para menos de nueve tomas, factibilidad vial, impacto ambiental, impacto urbano e imagen urbana, además de autorizaciones de Protección Civil, Bomberos y dependencias municipales. La autorización definitiva del condominio se otorgó con fecha 30 de junio de 2025.

