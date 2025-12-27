logo pulso
Avalan mayoría de municipios la "Ley gobernadora"

La 'Ley Gobernadora' en San Luis Potosí establece candidaturas femeninas obligatorias para el proceso electoral de 2027

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Avalan mayoría de municipios la "Ley gobernadora"

La reforma electoral conocida como "Ley Gobernadora" quedó formalmente validada en San Luis Potosí, luego de que 34 ayuntamientos del estado avalaron los cambios constitucionales que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres como candidatas a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

La declaratoria de validez se realizó durante una sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, al confirmarse que se superó el número mínimo de municipios requerido para que las modificaciones puedan ser promulgadas. Con ello, quedó establecido que en la próxima elección estatal no podrán registrarse candidaturas masculinas para el Ejecutivo.

Estas modificaciones fueron aprobadas inicialmente el 14 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso local avaló por mayoría de votos el decreto que reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral, incorporando criterios específicos de paridad de género para la elección de la gubernatura.

Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Sara Rocha Medina, dio a conocer que 34 municipios enviaron sus actas de Cabildo en respaldo a la reforma constitucional, mientras que 25 ayuntamientos quedaron pendientes. No se registró ningún ayuntamiento en contra.

Los municipios que avalaron las reformas son: Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Real de Catorce, Cedral, Cerritos, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo y Guadalcázar.

