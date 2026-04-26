Avanza la regulación de hospedaje por plataforma

La regulación de plataformas de hospedaje como Airbnb en San Luis Potosí avanza en el Congreso del Estado, donde la iniciativa se encuentra en revisión dentro de la Comisión de Turismo y registra un progreso cercano al 85%, informó la Secretaría de Turismo estatal.

La titular de la dependencia, Yolanda Cepeda Echavarría, explicó que el proyecto ha sido desarrollado de manera conjunta entre las áreas jurídicas de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Finanzas, con acompañamiento de instancias federales y de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo, encabezada por Bernardo Cueto. Señaló que, aunque otras entidades del país ya han avanzado en esquemas similares, en San Luis Potosí se ha logrado consolidar una propuesta que podría concretarse en los próximos meses, una vez que se concluyan ajustes técnicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal, en México operan más de 300 mil alojamientos activos a través de plataformas digitales, un segmento que ha crecido de forma constante en los últimos años y que ya representa una parte relevante de la oferta turística nacional, lo que ha acelerado la discusión sobre su regulación en diversas entidades.

Cepeda Echavarría aclaró que, aunque se ha planteado la posibilidad de establecer un gravamen para este tipo de servicios, aún no existe un porcentaje definido. No obstante, sostuvo que el objetivo es generar condiciones de equidad en el sector turístico, ante la demanda del gremio hotelero de evitar desventajas frente a esquemas de hospedaje no regulados.

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En ese sentido, afirmó que la intención no es afectar a los prestadores de servicios, sino establecer un "piso parejo" en materia fiscal y normativa, además de garantizar que los espacios ofertados cumplan con requisitos básicos de seguridad y supervisión por parte de instancias como Protección Civil. "No hay nada que esconder", expresó, al señalar que el análisis de la iniciativa será público una vez que avance formalmente en comisión.