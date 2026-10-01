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Avanza liberación de vía para el tren de pasajeros

El proyecto estará a cargo de la SICT

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Avanza liberación de vía para el tren de pasajeros
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      La liberación del derecho de vía para el proyecto del tren de pasajeros en San Luis Potosí no estará a cargo del Ayuntamiento capitalino, sino de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, señaló el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Explicó que la participación del municipio se limita a facilitar trámites e incentivos fiscales previamente aprobados por Cabildo para respaldar el desarrollo de la obra.

      Víctor Hugo Salgado Delgadillo indicó que el gobierno municipal acompañará el proceso y colaborará con las autoridades federales y estatales en los requerimientos que surjan durante la planeación del proyecto. Entre los compromisos asumidos se encuentra el intercambio de información y la atención de solicitudes relacionadas con datos territoriales o administrativos que puedan ser útiles para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

      El funcionario precisó que la ruta aún forma parte de un proyecto en construcción y que las decisiones sobre la liberación de terrenos, trazado definitivo y ejecución corresponden principalmente a la autoridad federal. No obstante, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá una comunicación constante con las instancias responsables para agilizar los procedimientos que le correspondan.

      De acuerdo con el síndico, la capital potosina concentrará la mayor extensión de vía contemplada dentro de este tramo ferroviario en el estado, con alrededor de 66 kilómetros proyectados. Consideró que la obra podría representar beneficios para San Luis Potosí, aunque reiteró que la conducción integral del proyecto permanece en manos de 

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      la Federación.

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