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Avanza programa estatal Tu Casa, Tu Apoyo

Por Samuel Moreno

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Avanza programa estatal Tu Casa, Tu Apoyo

El programa estatal de vivienda Tu Casa, Tu Apoyo avanza en su etapa administrativa y mantiene como meta iniciar este año la entrega de materiales de construcción, aunque hasta el momento no existe una fecha definida ni un presupuesto autorizado para su ejecución.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, informó que el proceso actual se centra en la lotificación a beneficiarios, tarea que corresponde al Instituto de Regularización y Vivienda (Inrevis), con el fin de que cada persona conozca el lote que le fue asignado y pueda planificar el inicio de su construcción.

Precisó que, si bien los beneficiarios ya cuentan con certificados de asignación, aún falta completar los procedimientos administrativos para formalizar la entrega de espacios y dar paso a la siguiente fase del programa.

En cuanto a los recursos, la funcionaria señaló que la Secretaría de Finanzas continúa analizando el monto que se destinará, por lo que todavía no se puede determinar el alcance total de los apoyos ni el número de acciones de vivienda que podrán concretarse.

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