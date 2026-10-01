Avanza reforma de nacionalidad para ocupar cargos públicos

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La reforma para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, avanzó en San Luis Potosí en medio de una sesión marcada por acusaciones, interrupciones y llamados al orden.

La minuta fue aprobada con 19 votos de Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza, contra seis de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

San Luis Potosí se sumó a los primeros congresos estatales en avalar la modificación constitucional, junto con Oaxaca, Chiapas y Baja California. La propuesta establece que quienes aspiren a encabezar un Poder Ejecutivo no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad y, si cuentan con una segunda, deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura.

El debate se tensó cuando la oposición cuestionó que la doble nacionalidad pueda convertirse en una limitante para ejercer derechos políticos. En tribuna se defendió el derecho de los mexicanos que viven en el extranjero y se recordó que durante 2025 enviaron 62 mil 471.7 millones de dólares en remesas.

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La discusión derivó en acusaciones contra Morena, y señalamientos de que se pretendía limitar el debate frente a la oposición, acciones que obligaron en distintos momentos a detener el tiempo de las intervenciones y a recordar a los legisladores las reglas para el desarrollo de la sesión.

Las y los diputados de Morena defendieron que la reforma no elimina los derechos políticos de las personas con doble nacionalidad y sostuvieron que quienes pretendan encabezar un Poder Ejecutivo deberán mantener un vínculo político exclusivo con México.

La modificación tampoco aplicará a quienes actualmente ocupan esos cargos ni al proceso electoral de 2027; comenzaría a aplicarse a partir de 2028 y los congresos estatales tendrán 40 días para realizar las adecuaciones correspondientes. La votación dejó así un respaldo mayoritario a la reforma, pero también expuso la confrontación entre las bancadas sobre los límites que debe tener la doble nacionalidad para acceder al poder público.