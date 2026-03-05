Avanza reforma para calcular mayoría calificada; Morena se abstiene

Comisiones del Congreso del Estado aprobaron un dictamen de reformas que, a su vez, cambiaría el método para calcular las mayorías calificadas en las votaciones legislativas.

El documento establece que, para determinar la mayoría calificada, se consideren las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión y no necesariamente del total de integrantes del Congreso. La iniciativa, impulsada por el diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, será turnada al Pleno para su discusión.

El proyecto busca homologar los criterios de votación en la Constitución del Estado y en la normativa interna del Congreso, donde actualmente existen distintas redacciones para definir la mayoría calificada, como "dos terceras partes del total de los miembros del Congreso" o "dos terceras partes de los diputados presentes". De acuerdo con el área de estudios legislativos, esta disparidad puede generar confusión o falta de certeza jurídica al momento de contabilizar los votos.

La reforma impactaría diversos artículos de la Constitución estatal vinculados con decisiones relevantes del Poder Legislativo, como designaciones en organismos públicos, declaraciones de procedencia y sanciones a servidores públicos, entre otras.

No obstante, el artículo 121 se mantiene sin cambios, ya que para suspender o desaparecer ayuntamientos seguirán requiriéndose el voto de las dos terceras partes del total de los 27 diputados.

El dictamen también propone modificar el Reglamento del Congreso para establecer que los dictámenes que obtengan mayoría de votos en contra se desechen y archiven como asuntos totalmente concluidos, salvo que exista alguna disposición específica que determine otro procedimiento.

Durante la discusión en comisiones, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, informó que su grupo parlamentario optó por una abstención estratégica para analizar con mayor detalle los alcances de la reforma antes de su votación en el pleno.

Por su parte, el diputado Luis Felipe Castro insistió que el objetivo del cambio es homologar criterios de votación y rechazó que la propuesta busque favorecer a las mayorías o "aplanar" a la oposición.