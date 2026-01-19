Avanza rehabilitación de laterales en la ´57

A una semana del inicio de los trabajos, ya comienzan a observarse avances en la rehabilitación integral de las laterales de la carretera federal 57, una de las vialidades con mayor carga vehicular en la zona metropolitana, intervención que busca mejorar la movilidad y corregir el deterioro acumulado durante años.

Las obras arrancaron el jueves 8 de enero en el tramo que comprende del Circuito Potosí al Eje 128, donde se ejecuta una reconstrucción a lo largo de más de 12 kilómetros —seis por cada sentido de circulación— con una inversión cercana a los 250 millones de pesos.

De acuerdo con el planteamiento del proyecto, el 80 por ciento de las labores se desarrolla en horario nocturno, con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito durante el día, particularmente en las horas de mayor afluencia vehicular. No obstante, se ha advertido a los automovilistas que los trabajos implican cargas viales y molestias temporales mientras se avanza en la intervención.

La rehabilitación de las laterales de la carretera 57 busca reactivar el flujo vehicular en una zona estratégica para la movilidad diaria, además de atender una infraestructura que se mantenía en malas condiciones y que representaba un riesgo constante para conductores y peatones.

Autoridades estatales han destacado la coordinación con el ayuntamiento de la capital potosina y con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que permitió concretar la intervención en estas vías federales y dar paso a una obra considerada prioritaria para la zona metropolitana.

Se prevé que, conforme avancen los trabajos, se reflejen mejoras graduales en la circulación, mientras continúan las labores de reconstrucción que, una vez concluidas, impactarán de manera directa en la conectividad y seguridad vial para miles de usuarios que diariamente transitan por este tramo.