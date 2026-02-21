Avanza revisión del T-MEC

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la senadora Ruth González Silva sostuvo que ya se desarrollan mesas de trabajo con autoridades federales y representantes empresariales de los tres países para definir la postura mexicana ante el proceso. La legisladora afirmó que, en los primeros encuentros, el sector privado ha expresado confianza en la continuidad del acuerdo comercial.

Dijo que, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte ha participado en reuniones con empresarios, incluidos representantes de Canadá, en un contexto donde el tratado enfrenta presiones derivadas de ajustes arancelarios y tensiones en sectores estratégicos.

"Se han recogido diversas impresiones de cámaras empresariales de Canadá, México y Estados Unidos. Ha habido respuestas favorables y con base en eso vamos a generar acuerdos, seguramente la revisión del tratado va a salir favorable para los tres países", declaró la senadora.

La revisión del T-MEC no es un trámite político menor. El acuerdo regula cadenas de suministro, reglas de origen y flujos de inversión que impactan directamente a estados con fuerte vocación exportadora. En el caso de San Luis Potosí, cuya economía depende en gran medida del comercio exterior y la inversión extranjera, cualquier modificación puede incidir en empleo, competitividad y atracción de capital.

