Avisa Interapas sobre posibles fugas en casas

Cada año, el organismo operador Interapas emite alrededor de 4 mil alertas por altos consumos de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, una cifra que refleja tanto la magnitud del problema de fugas domésticas como la necesidad de vigilar el uso del recurso.

Estos avisos forman parte de un programa de monitoreo que detecta incrementos inusuales en el consumo de agua en viviendas. A partir de esa variación, se notifica a los usuarios sobre posibles anomalías en sus instalaciones, que en la mayoría de los casos están relacionadas con fugas internas no visibles.

De acuerdo con la Dirección de Comercialización, las cerca de 4 mil alertas anuales se entregan directamente en domicilios con el objetivo de prevenir desperdicios y evitar afectaciones económicas en los recibos.

El sistema identifica cambios significativos en los patrones de consumo, lo que puede estar asociado a tuberías dañadas, fallas en tinacos o incluso conexiones irregulares.

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El volumen de alertas también evidencia que muchas de estas fugas pasan desapercibidas, ya que no siempre son detectables a simple vista. Por ello, el aviso funciona como una medida preventiva que permite a los usuarios actuar antes de que el problema escale.

Ante la notificación, Interapas recomienda revisar de inmediato las instalaciones hidráulicas y, de ser necesario, solicitar apoyo técnico para corregir cualquier falla. Con este esquema, el organismo busca no solo reducir el desperdicio de agua, sino también fomentar hábitos de consumo más responsables en los hogares.