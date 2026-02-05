Avizoran despegue turístico
Viene un nuevo auge del turismo hacia San Luis Potosí, pero también habrá conexiones con el centro del país que disminuirán de manera notoria los tiempos de traslado, una vez que fueron abiertas las rutas hacia Chicago, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Monterrey, lo que permitirá incluso generar nuevos paquetes de viaje, informó la Coordinadora de la Sección Especializada de Agencias de Viajes de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) local, Susana Estrada Tapia.
Explicó que la oferta de vuelos ayudará a los promotores de agencias de viajes a generar nuevos destinos, además de configurar paquetes que resulten atractivos para la gente que desee viajar a través de esa vía.
Consideró que la apertura de los vuelos dará una nueva dinámica para que los paquetes sean diseñados de San Luis Potosí hacia afuera como de aquellos nuevos destinos hacia nuestra entidad.
Añadió que los anuncios de lo que se vendrá consolidando en el transcurso del año, generan un ambiente favorable para la organización de congresos, encuentros diversos de negocios o de actividades especializadas, pero también con fines de turismo.
Recordó que también se abre otro abanico de posibilidades para mayor conexión con el extranjero, porque algunas de las ciudades también son destinos de vuelos que provienen de otros continentes o de Estados Unidos y crece la conectividad, por lo que también será posible trabajar con agencias de viajes.
El vuelo a Puebla permitirá acercar a los potosinos a la zona cercana a Veracruz, pero también permitirá la movilización a Tlaxcala y a Oaxaca.
