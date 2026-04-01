Ayuntamiento de SGS sin deuda pública: JGPZ

El tesorero Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, José Guadalupe Pérez Zúñiga, defendió la buena administración de los recursos públicos en el Ayuntamiento y reiteró que, no exista un deterioro de las finanzas, sino al contrario, hay una mayor optimización de los ingresos y una eficiente planeación de la erogación pública, señalando que la actual administración no tiene deuda pública.

Lo anterior, luego de la publicación en este diario impreso sobre un deterioro en las finanzas municipales, sin embargo el funcionario afirmó que se trata de una interpretación incorrecta de los estados financieros, al basarse únicamente en cifras de un trimestre.

Explicó que el análisis de un reporte financiero trimestral, como fue el caso, no refleja las finanzas de un Ayuntamiento en su totalidad ni de manera anual, pues existen variaciones que no representan el comportamiento real de ingresos y egresos de la administración.

En específico, señaló que el rubro de recaudación por impuestos locales, señalando una disminución, no es el resultado universal del comportamiento de ingresos, pues solo se toma en cuenta un solo concepto, sin embargo, hay otros más que también representan ingresos positivos.

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