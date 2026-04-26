Ayuntamiento facilita refrendos al sector educativo e industrial

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, determinó que las licencias de funcionamiento del sector educativo e industrial podrán refrendarse sin presentar nuevamente todos los dictámenes y requisitos, siempre que hayan sido otorgadas a partir del ejercicio fiscal 2022. La medida quedó establecida en un acuerdo administrativo publicado en la Gaceta Municipal el 24 de abril de 2026.

La disposición parte del criterio de que estos establecimientos ya cumplieron previamente con los requisitos establecidos en el artículo 21 del reglamento municipal cuando obtuvieron su licencia original, por lo que volver a exigir la totalidad de documentos en cada refrendo implicaría una carga innecesaria para los particulares.

Con ello, el gobierno municipal permitirá que los negocios de estos sectores renueven su licencia anual sin presentar nuevamente todos los dictámenes, excepto aquellos que tengan vigencia determinada, como el emitido por Protección Civil, además de otros casos que la normativa específica obligue a actualizar.

El acuerdo también señala que la decisión se apoya en las reformas al reglamento de actividades comerciales publicadas en junio de 2025 y en la revisión de los procesos aplicados desde 2022, periodo en el que la Dirección de Comercio reforzó la integración documental para la expedición de licencias.

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La medida entró en vigor desde la fecha de su firma y aplica exclusivamente para refrendos de licencias ya otorgadas en los sectores educativo e industrial, manteniéndose la obligación de cumplir con los requisitos completos cuando se trate de nuevas solicitudes.