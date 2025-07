Ayuntamiento no debe cobrar predial en ZI si no arregla vialidades: RGC

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se pedirá a la alcaldía de la capital no cobrar el Impuesto Predial en la Zona Industrial (ZI) si no se arreglan las vialidades.

Informó que desahogarán un trabajo de regeneración de los ejes que juzgó, han quedado abandonados por años.

Me aseguró que la capital no tiene por qué cobrar ese impuesto por servicios que no está dando y que su gobierno va a intervenir las calles porque se ve muy poca posibilidad de que el Ayuntamiento de la capital lo haga.

Aseguró que se van a invertir mil millones de pesos para regenerar toda la Zona Industrial.

