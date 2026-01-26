Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que un menor estuvo involucrado en un incidente ocurrido en el Parque de Morales, y que, de acuerdo con el reporte oficial, no presentó lesiones de consideración.
Según el comunicado, mantienen contacto con la familia del menor para dar seguimiento médico e institucional. El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, indicó que se continuará con el acompañamiento correspondiente.
La autoridad municipal señaló que el inmueble donde ocurrió el hecho era una construcción previamente clausurada, con una antigüedad aproximada de 18 años, y que presentaba afectaciones estructurales, de acuerdo con una evaluación de Protección Civil.
El Ayuntamiento agregó que a partir de este lunes iniciarán trabajos de demolición de esa estructura y de otras palapas que representen riesgo, como medida preventiva.
El deterioro estructural de los kioscos en el Parque de Morales genera preocupación por la seguridad de los visitantes.
