Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

SLP

Ayuntamiento y las empresas, mantienen alianza clave por SLP

EL ALCALDE AFIRMA QUE LA SINERGIA ES FUNDAMENTAL PARA GENERAR EMPLEOS

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Ayuntamiento y las empresas, mantienen alianza clave por SLP

En entrevista, el Presidente Municipal Enrique Galindo señaló que el desarrollo de San Luis Potosí no puede entenderse sin la participación activa de las empresas, por lo que el Gobierno de la Capital ha asumido un papel de facilitador para impulsar una relación cercana y productiva con el sector privado.

El Alcalde destacó que esta conjunción de esfuerzos permite crear condiciones favorables para la inversión, reducir obstáculos administrativos y generar un entorno de confianza que beneficia tanto a las empresas como a las familias potosinas que dependen de ellas.

Galindo explicó que el trabajo conjunto entre gobierno y empresas no se limita a la actividad económica, sino que también tiene un impacto social, ya que promueve empleos formales, estabilidad laboral y una mayor calidad de vida para la población.

Añadió que, para el Ayuntamiento, las empresas son aliadas estratégicas en la construcción de ciudad, al contribuir con innovación, responsabilidad social y participación activa en proyectos que fortalecen el tejido social y el desarrollo urbano.

Finalmente, el Presidente Municipal subrayó que mantener una relación sólida y permanente con el sector empresarial es una política de largo plazo que permite consolidar un crecimiento equilibrado y sostenible para San Luis Potosí.

