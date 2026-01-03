Bajan homicidios dolosos en SLP

De forma preliminar, el estado de San Luis Potosí cerró el 2025 con un total de 203 víctimas de homicidio doloso, lo que implica una disminución del 54.2 por ciento con respecto del 2024, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal y de los datos consolidados hasta el momento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el informe preliminar del reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario constituido por la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad potosina cerró el mes de diciembre con un total de 3 víctimas de homicidio doloso en dicho periodo.

Las cuales se concentraron los días 3, 4 y 23 de diciembre respectivamente, mientras que en el resto de los días del mes no se registró ninguna víctima de este delito. Cabe aclarar que la información de los homicidios dolosos son preliminares y están sujetos a la determinación jurídica de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas que definirán si se trata de delitos los cuales serán presentados en el reporte oficial del SESNSP a mediados de enero.

Sin embargo, a tomar en cuenta esta cifra, San Luis Potosí concluyó el 2025 con un total de 203 víctimas de homicidio doloso, mientras que en el 2024 el SESNSP registró un total de 444 víctimas.

De forma específica, enero se consolidó como el periodo con mayor víctimas de homicidio doloso, con un total de 31, en febrero fueron 26, en marzo, 28, en abril 14, en mayo 17, en junio 26, en julio 17, en agosto 9, en septiembre 14, en octubre 9 cifra que fue igualada

en noviembre.