Bajan iniciativa de morenista por falta de “opinión técnica”

Una iniciativa para establecer criterios mínimos de formación profesional en los nombramientos de titulares de los Centros de Justicia para las Mujeres, fue retirada de última hora del análisis legislativo en el Congreso del Estado, lo que provocó diferencias entre diputadas de distintas fracciones parlamentarias.

La propuesta, presentada por la legisladora Gabriela López Torres de Morena, planteaba reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para exigir que, quienes dirigen estos centros, cuenten con estudios en áreas sociales y formación especializada en perspectiva de género. Sin embargo, el dictamen fue bajado del orden del día en la Comisión Primera de Justicia.

López Torres cuestionó la decisión y acusó a través de sus redes sociales, que hubo motivos políticos detrás de la cancelación, pese a que la propuesta había recibido observaciones favorables por parte de asesores legislativos.

“Aquí damos cuenta de cómo el H. Congreso, no distingue entre politiquería y trabajo legislativo, no quieren el bien para San Luis Potosí y sobre todo, aun cuando se trata de iniciativas que benefician a las mujeres, pueden más los egos, el celo y sobre todo que no me he mostrado como una empleada más”, expuso.

En contraste, la presidenta de la comisión, Leticia Vázquez Hernández, argumentó que el retiro fue acordado con antelación y se debió a que, aún falta una opinión técnica solicitada al Centro de Justicia para las Mujeres, sin que esto implique un rechazo definitivo a la iniciativa.

“Yo creo que la diputada se confunde y nos confunde. Esa iniciativa en mi opinión es muy buena y muy necesaria, pero requiere consultarse con mujeres”.