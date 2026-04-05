Bajo control, el sarampión en la entidad

En San Luis Potosí, los casos de sarampión se mantienen sin incremento en lo que va de 2026, al registrar 11 contagios confirmados desde enero, informó la Secretaría de Salud de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, la cifra no ha presentado variaciones en las últimas semanas, lo que indica un control en la propagación de la enfermedad a nivel estatal, en un contexto nacional donde el virus ha tenido mayor presencia en diversas entidades.

A nivel país, el sarampión ha registrado miles de contagios en los últimos meses; tan solo en el primer trimestre de 2026 se han confirmado más de 6 mil 500 casos, superando los registros de todo 2025, mientras que el acumulado reciente rebasa los 13 mil contagios confirmados, de acuerdo con reportes federales.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias en la entidad mantienen activas campañas de prevención en las cuatro regiones del estado, enfocadas en reforzar la vacunación y promover medidas de higiene, con el objetivo de evitar un repunte, especialmente entre grupos vulnerables.

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En cuanto al Covid-19, la Secretaría de Salud precisó que hasta el momento no se han confirmado casos en la entidad de la variante BA.3.2, conocida como "Cigarra", aunque reiteró el llamado a mantener medidas preventivas en espacios cerrados o con alta concentración de personas.