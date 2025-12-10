Bajo la lupa, empleados de Gobernación

El Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, confirmó que la Dirección de Gobernación permanece bajo un proceso de evaluación total, pero aclaró que cualquier movimiento de personal dependerá exclusivamente de lo que arrojen las investigaciones internas que están en curso.

Lara explicó que la revisión no es exclusiva de esa área, sino parte de un diagnóstico que se realiza en todas las dependencias. Señaló que entre 50 y 60 trabajadores —administrativos y operativos— están siendo analizados, aunque insistió en que por ahora no hay conclusiones ni señalamientos confirmados. "Somos los primeros interesados en verificar si la información que llegó al gobernador es correcta o no", apuntó.

Cuestionado sobre posibles bajas, reubicaciones o cambios inmediatos, pidió no adelantarse. Subrayó que cada caso se revisará individualmente y que la Contraloría determinará si hubo irregularidades. "Depende de la conducta documentada. Sin investigación no podemos decidir nada", afirmó.

El funcionario recordó que incluso un anuncio político sobre "depuración" no sustituye los procedimientos administrativos. Si se confirman faltas, dijo, habrá consecuencias, incluso ceses; si no, el personal continuará o será reubicado según corresponda. Reiteró que el objetivo del proceso no es afectar a los trabajadores, sino garantizar que todos cumplan con sus funciones. Añadió que, mientras no concluya la revisión, no es posible anticipar cuántas personas podrían ser separadas o permanecer en sus puestos. "Estamos en la etapa de análisis. Hasta el cierre de la investigación podremos tomar decisiones", concluyó.

