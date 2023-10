Bares ofrecerán promociones y shows en vivo

Cocinas económicas, cenadurías y restaurantes-bar en el municipio de Soledad confían en que este viernes se incremente la clientela dentro de sus negocios, pues señalan a los festejos patrios son uno de los eventos con mayor concurrencia del año.

Dentro de lo que buscan las familias para festejar ya sea en sus hogares o en algún establecimiento, es el tradicional pozole, el cual desde ayer ya se anunciaba en algunas fondas, cocinas económicas, a un precio de 100 pesos el litro, además de este, otros platillos como son tacos rojos, flautas, enchiladas potosinas, quesadillas.

En el caso de los restaurantes-bar o centros botaneros y nocturnos los cuales operan a partir de las 2 de la tarde, anuncian promociones no sólo en antojitos mexicanos sino en cubetas de cerveza a un precio especial hasta ciertas horas de la noche, además de obsequios y descuentos en cumpleañeros.

Se presentarán grupos en vivo, habrá concursos de canto y de vestuarios mexicanos, además karaoke, entre otras actividades en las que se busca atraer más público.

Ante la actividad que se da en estos espacios en algunos se opta por brindar servicios con previa reservación, mientras que en otros, señalan que no utilizan este método, ya que se da preferencia a la gente conforme vaya llegando al lugar.

“Nosotros optamos por no hacer reservaciones, porque pasa que hacen una reservación y no llegan a la hora acordada, en este lapso, entraron personas y no se les pudo dar una mesa, porque estaba apartada, entonces creemos que es mejor que el lugar se vaya llenando conforme van llegando”, señalan.