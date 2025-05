Benjamín perdió la vista, con música combate la ansiedad

En 2023, Benjamín Alfaro, de 58 años, perdió la vista. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para continuar con su pasión por la música y luchar por salir adelante. Cada día, se traslada con la ayuda de su esposa desde la colonia 21 de Marzo hasta el centro de Soledad para tocar su teclado en plazas públicas y tianguis, a fin de obtener algunas monedas que le permitan salir adelante.

“Me dijeron que tenía leucoma, que era parte de la diabetes. Me atendí en una clínica, hice todo el esfuerzo, pero la operación no salió bien”,detalló Benjamín. Desde entonces, su vida cambió drásticamente. Sin un ingreso fijo y sin apoyo institucional, decidió salir a tocar en la vía pública.

Benjamín es parte de un grupo cristiano y ha dedicado más de 15 años a la música religiosa. A pesar de su discapacidad visual, toca el teclado, el bajo y la batería, y afirma estar dispuesto a enseñar lo básico a niños o presentarse en eventos donde lo inviten.

“No tengo nada, no tengo ayuda y, la verdad, me animé a salir a tocar porque puedo tocar este instrumento. Yo tengo un grupo musical cristiano y quisiera que se me abriera una puerta para poder sostenerme. Tengo dos años sin saber lo que es un salario.”

Su fe en Dios le ha ayudado a salir adelante, por lo que dice estar dispuesto a tocar en iglesias, reuniones o cualquier evento donde lo necesiten.

“La música me ha ayudado a salir del estrés, de la ansiedad. Hacer algo que me gusta y que además puede darme para comer ,es una bendición”.

dice con una sonrisa. Aunque no todos los días recibe ayuda, asegura que “la gente de buen corazón siempre aparece”

Aunque el proceso no ha sido fácil. Vencer la desesperación y la tristeza fue un reto. “Yo les aconsejo a quienes pasan por lo mismo, que se agarren de la mano de Dios. Hay que ser valientes. Esto no se acaba aquí. Hay vida por delante.”

Su esposa ha sido su principal apoyo, pues desde hace dos meses lo acompaña todos los lunes a la plaza principal de Soledad, casi a un costado de la parroquia, donde busca transmitir a las personas su música, que considera muy versátil; asimismo, ofrece sus servicios para quienes estén interesados. Pueden contratarlo al número 44410 0328.