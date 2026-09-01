Bomberos alistan su LXX Congreso de capacitación

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El Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos prepara la edición número 70 de un Congreso Internacional que atraerá jefes y operadores de México y otros países del continente.

San Luis Potosí será la sede de la Septuagésima Convención Nacional e Internacional de Bomberos, congregación que se desarrollará del 10 al 13 de noviembre y reunirá a los mejores capacitadores de América, quienes impartirán conferencias y talleres de actualización.

Concluirá con una demostración de equipos de última tecnología y camiones de bomberos de última generación, además de un programa especial para acompañantes, que incluye eventos culturales en diferentes recintos.

Entre las conferencias magistrales se encuentran la administración y gestión de cuerpos de bomberos, actualización y estudio profundo de las normas y actualizaciones de las normas federales, estrategias avanzadas ante respuestas de emergencia en edificios altos, táctica operativa y metodologías para una generación de procedimientos y reglamentación y normativas vigentes en medidas de protección contra incendios.

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Los talleres incluyen emergencias con baterías de ion de litio y aplicación de nuevas tecnologías vehiculares y almacenamiento, actualización en normativa y operaciones seguras con materiales peligrosos, estrategias y tácticas y técnicas de combate moderno de incendios, y rescate vertical avanzado y operaciones complejas en espacios confinados.