Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

SLP

Bomberos atienden 23 emergencias en la noche de Año Nuevo

Incendios, fugas de gas y rescates.

Por Martín Rodríguez

Enero 01, 2026 12:15 p.m.
A
Bomberos atienden 23 emergencias en la noche de Año Nuevo

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí apoyó en 23 servicios y llamados de auxilio por incendios y otras emergencias durante la noche de transición de 2025 a 2026, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Del total de servicios, seis correspondieron a viviendas. En dos casos, las emergencias se originaron por uso de pirotecnia, entre ellos un flamazo en un departamentotres no tuvieron causa determinada y uno resultó ser falsa alarma. Además, se atendió el incendio de una vivienda abandonada.

Durante la misma noche, los Bomberos atendieron una explosión en un local comercial, cuyas causas aún no han sido plenamente determinadas, así como un incendio en otro establecimiento, presuntamente relacionado con pirotecnia.

También se brindaron seis atenciones por reportes de fuga de gas licuado, que incluyeron un cilindro sobrellenadouna falsa alarmatres cilindros desgastados y un tanque dañado por incendio. Adicionalmente, se acudió a otra fuga de gas que no derivó en mayores complicaciones.

En cuanto a lotes baldíos, se prestó servicio en cuatro puntos, con afectaciones en dos hectáreas de un predio ubicado sobre la Carretera 57, además de una alarma falsa. También se atendió el incendio de un árbol.

Entre otros apoyos, los Bomberos realizaron el rescate de una persona que no podía descender de un segundo piso, así como el rescate de un perro que se encontraba atrapado en una cochera, tras el reporte de una familia.

