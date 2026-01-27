logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bomberos preparan sus campañas de recaudación de 2026

Fondos serán para material y equipo, los objetivos de este año: Moreno

Por Martín Rodríguez

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos preparan sus campañas de recaudación de 2026

 Camiones cisterna cuyo precio no baja de 7 millones de pesos, trajes de seguridad, uniformes, equipamiento y el agregado de 16 bomberos más, serán los objetivos del año 2026 para el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí y para ese efecto, iniciarán las campañas para recaudar fondos y conseguir cada uno de los pendientes, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato pro Cuerpo de Bomberos.

Dijo que se pone énfasis en el análisis de la petición del comandante Adolfo Benavente Duque, en el sentido de ampliar la base de personal para cubrir todas las bases operativas. 

Recordó que la cobertura existe porque no hay ninguna llamada de emergencia que no sea atendida, pero el número de trabajadores permitiría disminuir el tiempo y reforzar el apoyo. 

Informó que están determinando qué es lo que los recursos permiten para generar las mejores condiciones operativas. Dijo que además, hay mantenimientos que también deben ser financiados, a los que se agregan gastos y compras, actualización y el desahogo del ejercicio del presupuesto mensual, que exige el cumplimiento de una serie de compromisos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Informó que están analizando el impacto financiero para no cometer errores, pero al mismo tiempo se encuentra en planeación el desahogo de las campañas y actividades que permitirán recaudar fondos, a manera de oxigenar las finanzas y fortalecer el plan operativo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios