Bomberos preparan sus campañas de recaudación de 2026

Camiones cisterna cuyo precio no baja de 7 millones de pesos, trajes de seguridad, uniformes, equipamiento y el agregado de 16 bomberos más, serán los objetivos del año 2026 para el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí y para ese efecto, iniciarán las campañas para recaudar fondos y conseguir cada uno de los pendientes, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato pro Cuerpo de Bomberos.

Dijo que se pone énfasis en el análisis de la petición del comandante Adolfo Benavente Duque, en el sentido de ampliar la base de personal para cubrir todas las bases operativas.

Recordó que la cobertura existe porque no hay ninguna llamada de emergencia que no sea atendida, pero el número de trabajadores permitiría disminuir el tiempo y reforzar el apoyo.

Informó que están determinando qué es lo que los recursos permiten para generar las mejores condiciones operativas. Dijo que además, hay mantenimientos que también deben ser financiados, a los que se agregan gastos y compras, actualización y el desahogo del ejercicio del presupuesto mensual, que exige el cumplimiento de una serie de compromisos.

Informó que están analizando el impacto financiero para no cometer errores, pero al mismo tiempo se encuentra en planeación el desahogo de las campañas y actividades que permitirán recaudar fondos, a manera de oxigenar las finanzas y fortalecer el plan operativo.