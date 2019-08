"Brazalete electrónico, sólo si hay capacidad de respuesta policial"

La aplicación de dispositivos electrónicos o pulseras de restricción a agresores ya se utiliza en muchas legislaciones del país con éxito, sin embargo, para lograr ese objetivo, es necesario tener un mapeo con seguimiento y capacidad de respuesta policial, valoró María de la Luz Lima Malvido, miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología.

Expresó lo anterior, al ser cuestionada sobre si debería legislarse al respecto, ante el creciente aumento de feminicidios en el país.

"Cada estado tiene su descripción distinta. Al tener cada uno distinta (ley), es difícil hacer una estrategia nacional. Hay un grupo de expertos de feminicidios de la ONU, en la que estamos haciendo manuales para capacitación policial. Ahorita lo que se puede hacer, porque el Congreso federal acaba de recibir una iniciativa para hacer otro sistema nacional para feminicidios", comentó.

De acuerdo con la experta, la referida medida ha sido exitosa para el tema de violencia intrafamiliar, pues si la mujer denuncia, el brazalete se le coloca a ella y a él "porque de repente él le habla y le dice: ´ah mi amor ¿Quieres dinero? Vienes al hotel fulano de tal, te espero y ella dice pues ´sí". Ella se acerca y la mata".

En rueda de prensa en la Facultad de Derecho de la UASLP, citó que estuvo en una marcha feminista en Estados Unidos, donde una mujer mostraba el número de orden de protección de otra chica, la cual pese a esa acción fue asesinada.

"¿Cuál es la protección que le estás dando a esa víctima? ¿Realmente al darle el papel...Un papel no te protege? (...) Dices: ´vete a tu casa y mañana vamos con el juez a que te dé (medidas)´; ya no regresó. Tienes corresponsabilidad como servidor público de no dar resultados. Entonces hay que inventar muchas cosas. La innovación es muy buena", recalcó.

Adujo que no es necesario legislar sobre las víctimas, pues ya existe una ley federal al respecto, sino que las autoridades consideren a la parte afectada "y que si tu ley estatal de víctimas no está bien hecha por algo, tú tienes la posibilidad de aplicar la ley (federal) y si en algún delito no sirve la ley general aplicas el tratado internacional y aplicas el control de convencionalidad, o sea, no tienes que seguir legislando en el tema".

Lima Malvido señaló que el fondo para las víctimas debe auditarse, pues en ocasiones hay abuso de las personas víctimas, es decir, cuentan con un automóvil "y pasa por su cheque. Eso es una cuestión de abuso".

La especialista impartió ayer por la tarde una conferencia en esa entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sobre su libro "Políticas Públicas en la Atención a Víctimas. Una propuesta metodológica".