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Brindó 10 mil servicios la app Mi Taxi: SCT

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Brindó 10 mil servicios la app Mi Taxi: SCT
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      Durante el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la aplicación Mi Taxi brindó 10 mil servicios de traslado, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Es decir, los taxistas promediaron 416 viajes diarios en los 24 días de la celebración ferial. La tecnología comenzó a funcionar con la inauguración del evento, a fin de analizar su operatividad y funcionalidad. 

      Aunado a ello, la funcionaria estatal destacó que se acumularon más de 17 mil viajes programados, a partir de que los conductores activaron el taxímetro digital, un complemento tecnológico de la aplicación para dar mayor certeza a los pasajeros.

      "¿Qué quiere decir esto? Viajes por ruleteo, donde el operador oprimía o activaba el taxímetro digital, lo que habla de las buenas conductas y cómo ha mejorado, porque esto lo hacían de manera voluntaria los operadores para poder garantizarle al pasaje la certeza de que el cobro era el correcto y el justo", puntualizó. 

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      Aunque reconoció la existencia de algunos "negritos en el arroz" del taxismo potosino, sostuvo que la mayoría de los chóferes están comprometidos en ofrecer un servicio de calidad, justo y amable.

      Complementó que, una vez en el celular, tanto el usuario como el conductor tienen la disponibilidad de utilizar un botón de pánico que se activará en caso de ser necesario y enviará una alerta al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).

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