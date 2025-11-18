logo pulso
Burócratas jubilados exigen aguinaldo completo

El grupo de extrabajadores del gobierno estatal se manifestó este martes en la Dirección General de Pensiones

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 18, 2025 01:56 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Un grupo de jubilados del gobierno del estado se presentó este martes ante la Dirección General de Pensiones para exigir el pago completo de su aguinaldo y otras prestaciones de diciembre, tras denunciar que algunas dependencias podrían cubrir solo la mitad del monto.

Álvaro Yáñez Castillo, representante de varios grupos de jubilados, explicó que buscan proteger los derechos de más de 4 mil 500 personas retiradas del servicio estatal.

Los manifestantes señalaron que, en reuniones previas con Luis Arturo Coronado Puente, director de pensiones, se les había asegurado que su aguinaldo se pagaría al cien por ciento.

Sin embargo, recientemente recibieron información de la Secretaría de Finanzas indicando que el pago sería parcial. "Queremos recibir completo nuestro aguinaldo y las prestaciones de diciembre, como el bono del jubilado, el retractivo pendiente y otros beneficios. También pedimos que se liberen los préstamos a corto plazo...No vamos a permitir que nos sigan pagando en partes; no somos aboneros", dijo Yañez Castillo.

El grupo, integrado por entre 200 y 250 jubilados, aclaró que no cuenta con representación sindical efectiva, aunque algunos pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (SUTSGE).

Denunciaron falta de información sobre pagos, aumentos, bonos y liberación de préstamos: "Estamos representando a los compañeros jubilados porque no tenemos información de nada", agregó Yañez.

Entre sus principales demandas figura la liberación inmediata de los préstamos personales pendientes, algunos con retrasos de hasta tres años, lo que afecta a quienes dependen de esos recursos para medicamentos, estudios o necesidades básicas.

