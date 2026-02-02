Buscan a nuevo fiscal electoral

La renuncia del extitular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Luis Fernando González Macías abrió el proceso para designar a quien asumirá el cargo en un momento clave, marcado por la reforma electoral en curso y los cambios al Poder Judicial.

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado ya validó la dimisión y declaró la vacante, por lo que ahora corresponde al Poder Ejecutivo enviar la terna al Legislativo.

En este contexto, el vocal de la comisión, diputado Carlos Arreola Mallol, advirtió que el perfil no puede ser improvisado ni tener vínculos con partidos políticos, pues advirtió que el escenario que se avecina será complejo y de confrontación entre fuerzas políticas.

"Que sea un abogado o abogada profesional, que tenga experiencia en el tema y, sobre todo, que pueda dar la cara a la ciudadanía. Hoy la gente exige permanentemente justicia, que no haya fraudes electorales", señaló.

El legislador expuso que la persona designada deberá estar dispuesta a participar en el proceso de renovación de la Ley Electoral, el cual calificó como "muy grande y muy combatido", por lo que insistió en que "tiene que ser un perfil que esté dispuesto a participar en el proceso de renovación de la Ley Electoral, un perfil con experiencia, no se puede tener improvisados."

Una vez que el dictamen sea aprobado por el Pleno, se notificará al Ejecutivo para que envíe la terna correspondiente.